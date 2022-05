Birgit Van Mol (54): “Door de ziekte van René weten we nooit hoe ons weekend er gaat uitzien”

Mag er nog gelachen worden? “Humor wordt vooral uitgeoe­fend door de witte mannelijke middenklas­se”

“Tegenwoordig mag je met niks meer lachen.” Het is een opmerking die je weleens hoort uit de mond van een zuurpruim. Anderzijds ligt humor vaak gevoelig. Dat werd enkele weken pijnlijk duidelijk toen acteur Will Smith een klap uitdeelde aan Chris Rock tijdens de Oscars. Werkt lachen met beladen onderwerpen verlichtend of is het — pun intended — een slap in the face? Omdat 1 mei de Dag van de Lach is, probeert onderzoekster Anke Lion een antwoord te formuleren.

