Beter slapen dankzij deze populaire mocktail? Prof legt uit of het echt werkt

Ben je een moeilijke slaper en heb je zo goed als alles al geprobeerd, zoals een zwaartedeken of een lichtbril? Wel, het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn, aldus een nieuwe trend op het internet. Volgens sociale mediagebruikers veeg je met een zelfgemaakt drankje al jouw slaapproblemen van de baan. Geen slaapmutsje met een druppeltje alcohol in, wel een frisse en makkelijke mocktail.

Amerikaans influencer Gracie Norton ging viraal met het drankje. Ze deelt vaker tips over gezondheid, maar haar video over het bijzondere slaapdrankje doet het met 1,5 miljoen kijkers wel heel goed. Intussen volgen duizenden (jonge) vrouwen haar voorbeeld en regent het positieve commentaar op de video’s.

Wat is een ‘sleepy girl mocktail’? “Kersen zijn nog niet zo’n slecht plan”

Het grote voordeel van de mocktail, die online werd omgedoopt tot ‘sleepy girl mocktail’, is dat je slechts drie ingrediënten nodig hebt: puur kersensap, magnesiumpoeder en frisdrank.

#mocktails #mocktailrecipe #healthyrecipes #sleep #bettersleep ♬ Storytelling - Adriel @gracie_norton OUT LIKE A LIGHT mocktail 😮‍💨💤🍒 tart cherry juice + magnesium is the perfect combo for a full night of sleep! I had really vivid dreams too! I take magnesium every evening but tend to toss & turn during the night at the end of my luteal phase. thanks for the inspo @caleeshea 💫 #easyrecipe

Vooral sporters gebruiken vaak puur kersensap of kersenconcentraat en je vindt het gewoon in de supermarkt. Magnesiumpoeder kun je kopen bij de (online) apotheek en bestaat ook in pilvorm. Met een opschuimer worden de drie ingrediënten gemengd voor een mooie schuimlaag. Een vierkant wijnglas vullen met ijs, et voilà, de mocktail is klaar.

Quote Kersen eten voor het slapengaan wordt vaak getipt voor een goede nachtrust. Ze bevatten een aminozuur dat ons lichaam omzet naar melatonine. Slaapexpert prof. dr. Johan Verbraecken

Een zomers, fris drankje dat je snel laat indommelen. Is dat te mooi om waar te zijn? We vragen het aan auteur van het boek ‘Slaap, het nieuwe medicijn’ prof. dr. Johan Verbraecken (UZA). Over kersen en magnesium zijn de meeste slaapexperten het al eens: in theorie zijn die gelinkt aan een betere slaap.

“Kersen eten voor het slapengaan wordt vaak getipt voor een goede nachtrust. In kersen zit namelijk tryptofaan. Dat is een aminozuur dat ons lichaam omzet naar melatonine. En melatonine is dan weer het belangrijkste slaaphormoon dat ons helpt indommelen. Alleen zul je héél wat kersen of kersensap moeten eten en drinken om effect te voelen.”

Volledig scherm © Steven Richardson

Niet heel realistisch, dus. In magnesium gelooft de slaapexpert dan net iets meer. “Dat is een ingrediënt waarvan we weten dat het zorgt voor meer ontspanning. Al is er ook hier een kanttekening”, waarschuwt dr. Verbraecken. “Magnesium zal niet bij iedereen werken, want het hangt sterk af van waarom je moeilijk in slaap raakt. Is dat door spanning en stress? Dan zit je goed. Ligt er een andere reden aan de basis, dan ben je eerder niet geholpen met magnesium.”

Opletten met suiker en ijs, al kan het soms net helpen

En dan is er nog de frisdrank om het goedje smaak te geven. “Cola zou ik niet gaan gebruiken in de mocktail, daar zit suiker én cafeïne in. Kies dus een suikervrije frisdrank. Ook met de hoeveelheid kersensap moet je opletten. Want daar zit ook best veel suiker in en zo zal het omgekeerde effect optreden. Suiker neemt je vermoeidheid weg.”

“Maar als de hoeveelheid suiker klein genoeg is, kan het je een beetje verzadigd doen voelen. Waardoor je net makkelijker in slaap dommelt. Je merkt het: dit is heel individueel. Sommigen reageren goed en andere minder goed op suiker.”

Quote Het draait meer om het ritueel dat je inbouwt. Nog even rust nemen voor je naar bed gaat. Slaapexpert prof. dr. Johan Verbraecken

“Daarom is warme melk met een lepel honing ook een populair slaapdrankje. Want net zoals kersen bevat ook melk tryptofaan. Al moet je ook hier héél wat melk slurpen om effectief in slaap te vallen. Het draait meer om het ritueel dat je inbouwt, namelijk dat momentje rust net voor je naar bed gaat.”

Een warme kop melk zet dan weer wel de poriën van onze huid open, waardoor we lichaamswarmte vlotter afgeven. Nog zo’n tip om sneller in te dommelen. De gehypete mocktail is koud, jammer genoeg. “Bovendien kan ijs zorgen voor maagklachten en ongemakken. Op een hete zomeravond is de verkoeling dan weer wel een goed idee.”

Wie het uitprobeert: hou hier rekening mee

Hoort dit drankje dan in fabeltjesland thuis? “In theorie zitten er bestanddelen in die werkzaam kunnen zijn. In de praktijk moet je kanttekeningen maken. Magnesium en kersensap kunnen werkzaam zijn, al vrees ik dat de hoeveelheid te laag is en de vlieger niet voor iedereen opgaat.”

Volledig scherm © ThinkStock

Al kan je het goedje zeker maken en uitproberen. “Een reden waarom het kan werken is het placebo-effect. Je mag niet vergeten dat bij ongeveer dertig procent van de klassieke geneesmiddelen een effect optreedt door placebo. Als je gelooft dat een pilletje of drankje je beter doet slapen, kan die pil of het drankje daar ook effectief voor zorgen. Niet te onderschatten dus.”

Wie het drankje probeert, drinkt het best een halfuurtje voor het slapengaan. “Dan kunnen de bestanddelen inwerken én kan het lichaam zich voorbereiden op de slaap. Drink je iets met suikers? Dat doe je best een paar uur voor het slapengaan.”

