Ben je perfectionist of twijfel je aan jezelf? 5 ‘confidence coaches’ delen hun ultieme trucs voor meer zelfvertrouwen

Ooit al gehoord van de confidence coach? Als je de lat vaak te hoog legt, het idee hebt dat je niet goed genoeg bent of niet durft op te komen voor jezelf, begeleiden zij je om je eigenwaarde te herstellen. Wij vroegen 5 experts in zelfvertrouwen uit de Lage Landen naar hun ultieme truc om je zelfbeeld op te krikken. “Zeg niet tegen jezelf dat je te dik bent. Zeg dat je beter voor jezelf wil zorgen.”

1. Verander je houding, dan volgt je mindset vanzelf

Lichaamstaal maakt 97 procent van onze communicatie uit. Niet geheel verrassend dus dat confidence coach Nele De Boeck ook daar tijdens haar begeleiding de nadruk op legt. “Onderzoekers hebben ontdekt dat er veel waarheid schuilt in de slagzin ‘fake it until you make it’. Als je fysiek een krachtige houding aanneemt, heeft dat effect op je mentale welzijn. Denk maar aan de momenten dat je onderuit gezakt in de zetel zit: je zal jezelf veel minder energiek voelen dan wanneer je rechtop met je rug tegen de leuning zit en je voeten op de grond staan.”

Een doeltreffende houding is de power pose. “Sociaal psycholoog Amy Cuddy toonde met haar onderzoek aan dat twee minuten stevig op de grond staan met je handen in je zij ervoor zorgt dat het stresshormoon cortisol afneemt en het testosterongehalte stijgt. Mensen die deze houding aannamen, voelden zich krachtiger en hadden het gevoel meer aan te kunnen. Neem de pose dus zeker aan als je in een situatie terechtkomt waarvoor je extra moed nodig hebt.”

Quote Barack Obama stak voor een publiek optreden oortjes in, speelde ‘Lose Yourself’ van Eminem en maakte zich groter door zijn armen te strekken. Zelfvertrouwencoach Nele De Boeck

“Barack Obama, ex-president van de Verenigde Staten, had trouwens altijd hetzelfde ritueel voor hij op het podium kwam om te speechen”, zegt Nele nog. “Hij stak oortjes in, speelde ‘Lose Yourself’ van Eminem en maakte zich groter door zijn armen te strekken en ook door boksbewegingen te maken. Daardoor kwam hij altijd krachtig over, ook al ging het over moeilijke onderwerpen.”

Volledig scherm De power pose: je staat rechtop met je handen in je zij. © Getty Images

2. Spreek je zelfliefde uit en herhaal, herhaal, herhaal

“Heb je het gevoel dat je ‘niet goed genoeg’ bent zoals je bent: als ouder, als partner, in je werk of in je hobby? Ben je voor jouw eigenwaarde en zelfvertrouwen al te zeer afhankelijk van onrealistisch hoge normen? Dan lijd je aan een negatieve vorm van perfectionisme”, zegt zelfvertrouwencoach Wim Annerel.

“Als jouw doelen onbereikbaar hoog zijn (“ik mag nooit boos zijn op mijn kind”, “ik moet altijd foutloos werk afleveren”) dan spoor je jezelf aan om voortdurend een slecht gevoel over jezelf te hebben. De zelfkritiek die gepaard gaat met perfectionisme kan de relatie met jezelf en anderen ruïneren en succes in de weg staan.”

Stop met zelfkritiek

Wim Annerel deelt een truc om de manier waarop je met jezelf omgaat te veranderen. “Een eenvoudige strategie om jezelf op een warme, meelevende manier te aanvaarden in plaats van jezelf bij elke gelegenheid te bekritiseren, is het continu herhalen van de zin ‘Je bent oké zoals je bent’. Dat mag in je hoofd, maar kan net zo goed hardop.”

Quote Alles wat je nodig hebt is de toewijding om het te doen en het geloof dat het zal werken. Zelfvertrouwencoach Wim Annerel

Hoe vaker je jezelf vertelt dat je oké bent, hoe meer je het zal geloven, aldus de zelfvertrouwencoach. “Het klinkt zo ontzettend simpel, en dat is het ook. Alles wat je nodig hebt is de toewijding om het te doen en het geloof dat het zal werken. Waarom probeer je het niet een paar weken en kijk je wat voor verschil het maakt?”

Zeg bijvoorbeeld ‘Jij bent oké zoals je bent’ tegen jezelf in de spiegel wanneer je er voorbij loopt. “En schrijf het op waar je het kan zien, zodat je eraan herinnerd wordt tijdens je dagelijkse bezigheden. Of herhaal het gewoon tegen jezelf in je hoofd, zodat je negatieve gedachten geen kans geeft om zich in je bewustzijn in te graven. Wat heb je te verliezen door het eens te proberen?”

Volledig scherm © Getty Images

3. Start met een propere lei en ken jezelf kernwaarden toe

De Nederlandse confidence coach Wouter Kleinsman, die zichzelf graag omschrijft als een ‘no-nonsense coach’ en het boek ‘Zo word je een gamechanger’ schreef, gelooft niet in quick fixes. “De enige manier om meer eigenwaarde te creëren, is door jezelf beter te leren vertrouwen”, vertelt hij. “Dat kan enkel en alleen als je de afspraken die je met jezelf maakt, nakomt en in lijn leeft met wie je écht bent (en niet volgens wie je denkt dat je bent).”

Lang verhaal kort: Kleinsman is ervan overtuigd dat je je identiteit volledig zelf bepaalt. “In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hoef je je verleden niet mee te zeulen. Je bent compleet vrij om te bepalen wie je vandaag de dag bent en waar je voor staat.”

Hij tipt daarom om jezelf 3 à 4 kernwaarden toekennen, zoals ‘zelfdiscipline’, en die elke dag opnieuw na te streven. “Creëer helderheid over wie je wilt zijn en wat je in je leven wilt bereiken, bepaal bewust je kernwaarden en onderneem vervolgens gedisciplineerd actie”, zegt hij. Plak ze op de spiegel, herhaal ze tegen jezelf, stel ze als alarm in op je telefoon: je kan jezelf niet vaak genoeg in verbinding brengen met je kernwaardes. Hoe vaker het lukt om de juiste keuzes te maken, hoe succesvoller je jezelf zal voelen.”

CHECKLIST: 3 vragen om te achterhalen of je je eigen pad volgt 1. Ging ik all-in of heb ik de kantjes er vanaf gelopen?

2. Heb ik gehandeld uit liefde om iets te creëren, of vanuit de angst om iets kwijt te geraken?

3. Was ik er volledig met mijn aandacht bij, of heb ik een dubbele agenda?

4. Pak je zelfbeeld aan in 4 stappen

Wist je dat je zelfbeeld is opgebouwd uit verschillende lagen? Zelfvertrouwencoach Nelieke Komen maakt graag de vergelijking met een huis: dat is pas stevig als ook de fundering stabiel is. “Zelfkennis is de basis van alles: onderzoek daarom wie je bent en wat je wil”, tipt ze. “Stel jezelf vragen en breng jouw persoonlijkheid in kaart.”

De tweede stap is zelfacceptatie: je mindere kantjes zijn net zo waardevol en interessant als je sterktes en talenten. “Weet dat je niet je gedachten bént, maar je je gedachten hebt. Laat dat toxische stemmetje in je hoofd niet de overhand nemen. Als je aanvaardt dat niemand perfect is, ook jij niet, zal je meer rust vinden. Een concreet voorbeeld: je wil enkele kilo’s kwijt. Zeg je tegen jezelf dat je te dik bent, dan veroordeel je jezelf. Je kan jezelf wél zeggen dat je beter voor jezelf wil zorgen. Je zal gemotiveerder zijn en jezelf ook mentaal beter in je vel voelen.”

Je eigen noden en wensen

Zelfacceptatie zal leiden tot zelfrespect. “Je houdt met andere woorden rekening met jezelf en voelt je daar comfortabel bij”, zegt Nelieke. “Te vaak zetten mensen alles op alles voor anderen, maar vergeten ze zichzelf. Als je jezelf waardeert, durf je bijvoorbeeld wél een uitnodiging voor een feestje af te wijzen als je moe bent. Je voelt je niet langer verplicht om je eigen noden en wensen aan de kant te schuiven.”

Tot slot zal je zo meer zelfvertrouwen creëren. “Als je weet hoe je trouw kan blijven aan jezelf en dat ook meermaals doet, zal je zelfvertrouwen groeien. Je laat alle emoties toe: de positieve, maar ook de verdrietige. Want die horen er nu eenmaal bij. Je vertrouwt op het leven, op hoe het leven loopt, en op jezelf.”

Volledig scherm © Getty Images

5. Doorbreek twijfelgedachten met een succesfilm

Ben je angstig of maak je je zorgen? Liefst 97 procent van je angsten of je zorgen wordt geen werkelijkheid, zegt Inge Ketels van Bureau Stroom, waar ze voornamelijk mensen begeleidt met vragen rond ondernemen of hun carrière. “Door je angsten en zorgen leef je met de handrem op.”

Liever volle gas? Inge Ketels ontwikkelde een systeem, bestaande uit drie stappen, om je mindset een boost te geven. In de eerste fase word je je bewust van de (angstige) verwachtingen die je hebt. “Beeld je in: je hebt een moeilijk gesprek voor de boeg. Wedden dat je je al een beeld gevormd hebt over de situatie, de andere en jezelf? Wees je daarvan bewust. Vraag je af wat die gedachten en angsten zijn. Want het zijn net die zaken die je je onzeker en gespannen doen voelen.”

Je kan meestal niet weten hoe iemand zal reageren, noch op voorhand inschatten hoe iemand over je denkt, zegt Inge. “Als je jezelf die vragen stelt, zal je doorgaans merken dat je zorgen ongegrond zijn. Want ze zijn stuk voor stuk gebaseerd op onvoorspelbare zaken, die misschien – en zelfs waarschijnlijk – niet zullen plaatsvinden.”

Quote Speel in je hoofd een film af waarin je jezelf het gevoel geeft dat je wilt hebben, waarin anderen reageren zoals jij dat wenst. Zelfvertrouwencoach Inge Ketels

Blijf je je gespannen voelen? Maak dan je eigen succesfilm, tipt Inge. Voordat de hoeveelheid werk je afschrikt: het is een film die je afspeelt in je hoofd. Montageskills zijn dus overbodig. “Het is een film waarin je jezelf het gevoel geeft dat je wilt hebben, waarin anderen reageren zoals jij dat wenst. Je mag daar zeker in overdrijven.”

Idealiter maak je je film zo concreet en zo specifiek mogelijk voor jouw situatie. “Herhaal vervolgens je succesfilm een aantal keer voor jezelf in je hoofd. Als je zo’n succesfilm maakt, verander je je verwachtingen en je (eerder negatieve) beeld. Vervolgens sta je meer open voor positieve wendingen. Het geeft je een veel duidelijker inzicht in hoe jij wilt dat het gesprek verloopt. En zo kan je het gesprek onbewust die richting uitduwen.”

