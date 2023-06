“Ben ik wel normaal als ik telkens de hik krijg na pikant eten?” 4 experten geven antwoord

“Ik riep door de wachtzaal dat het een schande was. In tranen, voor de 100ste keer.” Als je arts je niet serieus neemt

Belgische artsen nemen hun patiënten niet altijd serieus. Zo’n 50 straffe verhalen ontving onze redactie over ‘medical gaslighting’. Van Belgen die zich tergend lang genegeerd of afgewimpeld voelden, om dan te ontdekken dat er iets ergs aan de hand was. Sandra, Marianne en Marvilha vertellen. “Ze geloofden me niet. Maar welke moeder laat haar kind vrijwíllig dertig onderzoeken ondergaan?”