Als je plots niets meer hoort van je (potentiële) partner: studie wijst uit waarom ghosting zo pijnlijk is

Van de ene op de andere dag word je compleet genegeerd, maar een verklaring krijg je niet. Ghosting, heet dat fenomeen. En zij die het al meemaakten weten: het kan behoorlijk kwetsen. Onderzoekers zochten uit waarom ghosting precies zo pijnlijk is. “Het was in 2015 pijnlijker dan het nu is.”

Ghosting is een term die gebruikt wordt wanneer een persoon alle communicatie met een ander afbreekt en verdwijnt als een spook. De term werd bedacht door de Amerikaanse schrijfster Hannah VanderPoel in 2014, maar werd pas populair in 2015 toen naar verluidt actrice Charlize Theron haar verloving met acteur Sean Penn beëindigde door zijn berichten te negeren.

In datzelfde jaar kreeg de Amerikaanse psychotherapeute Jennice Vilhauer steeds meer klachten van haar cliënten rond ghosting. Gezien ze er zelf weinig onderzoek over vond, begon ze haar eigen waarnemingen online te publiceren. “Er is een enorme explosie van belangstelling voor dit fenomeen ontstaan omdat het zo vaak voorkomt”, zegt ze op de Britse website New Scientist.

Verbergen achter een schermpje

Maar waarom is ghosting nu zo pijnlijk? Volgens Vilhauer was ghosting in 2015 pijnlijker dan het nu is, omdat het toen een relatief nieuw fenomeen was. Het was iets totaal onverwachts, iets waar mensen mentaal niet op voorbereid waren. “Het was echt schadelijk voor het gevoel van eigenwaarde van mijn cliënten, omdat het voelde als iets wat zij meemaakten en niemand anders”, zegt ze.

Hoewel het fenomeen in het verleden ongetwijfeld ook voorkwam, lijkt de intrede van technologie en sociale media het aantal ghosters verhoogd te hebben. Volgens onderzoek uit 2021 van de Wesleyan University in Connecticut spelen sociale media zelfs een grote rol in de instandhouding van ghosting vanwege de anonimiteit en omdat het via een schermpje makkelijker is om contacten te leggen, maar ze ook te verbreken.

Sociale goedkeuring

Daarnaast maakt ook het gebrek aan afsluiting ghosting zo moeilijk. Je wordt van de een op andere dag volledig genegeerd, zonder verklaring. Sociaal psycholoog Arie Kruglanski van de Universiteit van Maryland stelde in de jaren 90 vast dat de behoefte aan afsluiting betrekking heeft op het verlangen naar kennis over situaties waarin we ons bevinden. Een gebrek aan afsluiting resulteert dus in meer onzekerheid.

Daarbovenop zorgt het voor een enorme deuk in iemands gevoel van sociale waarde. We hebben nood aan sociale goedkeuring en Kruglanski gelooft dat ghosting een slechte invloed heeft op iemands eigenwaarde. “Iedereen lijkt de vrijheid te hebben om te ghosten, en daarom moet je niet veel waard zijn”, zegt hij op de Britse website New Scientist. Hij gelooft wel dat de uitvinding van de term ghosting mensen geholpen heeft om ermee om te gaan. “In het verleden wist je niet waar je het aan moest toeschrijven. Nu zeg je: ‘Ah, ze is aan het ghosten. Jammer dat ze zo’n persoon is’”, zegt hij.

Waarom ghosten?

Waarom mensen ghosten? Dat kan om verschillende redenen. Vorig jaar lanceerde Peter Jonason, professor in de psychologie aan de Universiteit van Padua in Italië, een studie rond het verband tussen ghosting en donkere persoonlijkheidskenmerken. Ander onderzoek toont dan weer aan dat ghosters de persoon die ze afwijzen niet willen kwetsen of bang zijn dat hun date grof zou worden bij een directe afwijzing. Toch concludeert Vilhauer dat ghosting serieuze consequenties heeft en het niet - zoals anderen misschien denken - de vriendelijkste manier is om een relatie te stoppen. Je kiest volgens haar beter voor een directe afwijzing.

