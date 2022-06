“Alcohol zorgde voor conflicten." Actrice Cathérine Kools stopte met drinken, veel Belgen doen hetzelfde

Alcohol is alomtegenwoordig: we drinken een glas als we iets vieren en klinken net zo goed bij tegenslagen. Toch kiest een groeiend aantal mensen voor een nuchter leven, nu steeds meer bekende koppen het voorbeeld geven — van Brad Pitt tot voormalig ‘Familie’-actrice Cathérine Kools. Zij vertelt welk effect dat op haar leven had, en deelt 3 gouden tips om te stoppen of minderen. “Toen ik dronk, deed ik veel dingen die niet klopten. Niet iedereen waar je het gezellig mee hebt op café hoeft jouw vriend te worden.”

“Ik hield van alcohol, maar het kwam tot het punt dat ik avondjes uit annuleerde omdat ik het gevoel had dat ik mezelf niet zou kunnen beheersen”, vertelde internationaal topmodel Bella Hadid (25) eerder dit jaar aan het Amerikaanse magazine InStyle. “Tegenwoordig voel ik de nood niet meer om te drinken, omdat ik weet hoe ik mij zal voelen als ik om drie uur ’s nachts wakker wordt met vreselijke angstgevoelens.”

Het topmodel is lang niet de enige beroemdheid die alcohol openlijk links laat liggen. Adele, Brad Pitt, Jessica Simpson, Eminem, Miley Cyrus, Jamie-Lee Curtis, Jack Harlow: het is slechts een greep uit de Amerikaanse, nuchtere supersterren. “Vroeger was ik gelukkig toen ik high was. Nu ben ik gelukkig als ik sober ben", tweette Nicki Minaj in april. “Ik ben nuchter en ik ben verliefd op het leven!”

Dronkenschap en bingedrinken

Steeds meer mensen drinken minder of blijven zelfs volledig nuchter. Tom Evenepoel, coördinator bij De Druglijn, ziet die positieve evolutie ook bij ons. “Het klopt dat er minder alcohol gedronken wordt, vooral onder jongere generaties. Door corona dateren de recentste cijfers over alcoholgebruik in België van 2019. Als je die vergelijkt met twintig jaar geleden, merk je dat het gebruik van alcohol bij middelbare scholieren een stuk lager ligt dan rond de eeuwwisseling", aldus Evenepoel. Opvallend: dronkenschap en bingedrinken bij wie wél drinkt zijn dan weer niet gedaald, stelt hij vast.

Quote In totaal onthield een miljoen Vlamingen zich begin dit jaar voor een maand van alcohol. Tom Evenepoel, coördinator van dee Druglijn

Ook opvallend: aan Tournée Minérale doen steeds meer mensen mee uit de leeftijdscategorie van 25 tot 35 jaar. “Een bewijs dat ook jongvolwassenen steeds kritischer met alcohol omgaan. In totaal onthield een miljoen Vlamingen zich begin dit jaar voor een maand van alcohol. In 2018 dronk 22 procent van alle Vlamingen het afgelopen jaar géén alcohol, een stijging van zes procent ten opzichte van 2013.”

831 dagen alcoholvrij

Nieuwe cijfers uit ons land zijn er nog niet, dus of die tendens zich verderzet kunnen we momenteel nog niet hard maken. Wél valt het op dat steeds meer bekende Vlamingen trots verkondigen dat ze geen alcohol meer drinken. Actrice Cathérine Kools is een van hen: zij is vandaag al 831 dagen alcoholvrij. Aanvankelijk had ze niet de bedoeling om zo lang te stoppen, wel probeerde ze al een tijdje te minderen. “Ik vond dat ik te veel dronk. Ik voelde mij vaak moe en ik had te vaak katers.”

Quote Alcohol neemt veel tijd, ruimte en geld in beslag. Actrice Cathérine Kools

“Alcohol neemt veel tijd, ruimte en geld in beslag.” Ook beïnvloedt het je relaties, ondervond Cathérine. “Als ik dronk met mijn lief, zei ik dingen die ik anders bedoelde of niet meende. Het zorgde voor overbodige conflicten.”

“Niet iedereen hoeft jouw vriend te worden”

“We hebben het allemaal gigantisch druk en nemen veel hooi op onze vork: vrienden, familie, werk ... Alcohol doet daar nog een schepje bovenop”, vertelt Cathérine. “Je holt voortdurend achter de feiten aan.”

Ook ging Cathérine vaak over haar eigen grenzen heen als ze dronk, merkte ze. “Ik ben van nature iemand die goed alleen kan zijn. Ik ben sociaal, maar heb nadien minstens even veel tijd alleen nodig om weer op te laden. Toen ik nog dronk, had ik dat niet altijd door. Je doet vaker dingen waar je geen zin, tijd of energie voor hebt. Dingen die niet kloppen. Het is niet omdat je het gezellig hebt met iemand op café dat je de week erna opnieuw moet afspreken. Er zijn veel goede mensen op de wereld, maar niet iedereen hoeft jouw vriend te worden.”

Nuchtere alien

In 2020 deed Cathérine mee aan Tournée Minérale. Een prachtig initiatief, vindt ze. “Je voelt je minder alleen. Minder een ‘alien’. Want ja, zo bekijken mensen jou als je out of the blue stopt met drinken.” Toen ze na die nuchtere maand toch weer een alcoholische consumptie dronk, voelde ze zich de dag nadien slecht. Sinds de eerste dag van de lockdown heeft ze geen druppel meer aangeraakt.

Quote We móéten terug op adem komen. Een van de manieren om dat te doen, is minderen met alcohol of alcohol laten. Actrice Cathérine Kools

En daar plukt ze nu de vruchten van. “Ik ben altijd een ondernemend persoon geweest, maar stoppen met drinken gaf mij meer daadkracht. Ik wilde altijd al aan de zee wonen, maar ik bleef het uitstellen. ‘Ooit, op een dag’, vertelde ik mezelf. Na een jaar niet meer te drinken heb ik het gewoon gedaan. Veel mensen zeiden: dat heeft toch niks met niet drinken te maken? Maar diep vanbinnen weet ik dat dat wel zo is.”

In haar omgeving merkt Cathérine ook dat steeds meer mensen stoppen, of toch willen stoppen met drinken. “En ik ben er honderd procent zeker van dat dat nog verder gaat evolueren. Het leven gaat zo snel in onze maatschappij, we móéten terug op adem komen. Een van de manieren om dat te doen, is minderen met alcohol of alcohol laten.”

3 tips van Cathérine om te stoppen of minderen met drinken 1. Trek je niks aan van die sociale veroordeling “Als je stopt met drinken, word je plots min of meer als gehandicapt beschouwd. Keer op keer kreeg ik de vraag: ‘Heb je dan een drankprobleem?’ of ‘Ben je ziek?’. Trek je niks aan van die sociale veroordeling. Mensen denken dat alcohol drinken normaal en gezond is, terwijl het omgekeerde waar is.” 2. Ga op zoek naar dingen die je écht ontspannen “Als ik vroeger na een stressvolle dag tot rust wilde komen, ging ik met vrienden een glas drinken. De dag nadien betaalde ik daar vaak de rekening voor. Nu neem ik een bad of ga ik wandelen. Intussen ben ik verslaafd aan wandelen, daarvan ontspan ik pas echt.” 3. Luister niet naar wat anderen zeggen “Ze zullen alles proberen om je te laten mislukken in het niet drinken, zodat ze zich zelf minder schuldig voelen over hun eigen alcoholgebruik. Da’s best grappig, maar laat je daar niet door beïnvloeden. De helderheid en de creativiteit die je wint door te stoppen, is het meer dan waard, net zoals met een fris hoofd wakker worden.”

