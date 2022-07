Actrice Evelien Van Hamme (39) over haar uiterlijk: “Ik denk niet dat ze me voor een standaardrol zullen kiezen”

In een wereld waarin we schoonheid steeds belangrijker vinden, slagen maar enkelen onder ons erin om af te kicken van de spiegel. Actrice Evelien Van Hamme (39) is altijd al een zwaardere vrouw geweest. Maar al blijft dat een effect hebben op haar leven: haar uiterlijk doet haar tegenwoordig niks meer, vertelt ze. “Ik post geregeld selfies op Instagram, en die zijn niet altijd picture perfect. Ach, het is te nemen of te laten.”