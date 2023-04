Actrice Emma Moortgat over naaktzwemmen en alleen op stap gaan. “Tegen onbekenden leuteren is zalig”

Kato Callebaut over haar eerste keer seks, kussen met Tom en ongelukkig zijn. “De politie zette me af met de combi”

Het leven van zangeres van ‘The Starlings’ Kato Callebaut (31) is een achtbaan van emoties. In onze rubriek waarin we BV’s stoute vragen stellen vertelt ze over slechte intenties in de muziekwereld en die éne roddel die haar achtervolgt. Gelukkig is er na elke huilbui die natte zoen van manlief Tom Dice. “Ik was blij na onze allereerste kus, maar die nacht was iets te bont.”