8.700 euro om van je verslaving af te raken? Dit zit inbegrepen in de prijs van een luxerehab in ons land

Afkicken van een verslaving is moeilijk, en sommigen zijn bereid daar véél voor te betalen. Enter: luxueuze rehabs in de private zorg. Een verblijf van 4 weken in Affect2U kost je 8.700 euro. Klinisch psycholoog en eigenares Sibyl Pien vertelt wat inbegrepen zit in dat gepeperde prijskaartje en wie bij hen langskomt voor een behandeling. “Aan het begin van mijn carrière zag ik veel pure alcoholisten. Dat is nu eerder een uitstervend ras.”