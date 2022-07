7 lessen van de Grieken om te genieten zonder schuldgevoel: “Op een dag ben je te oud om de hele nacht series te bingewatchen”

Nu alles duurder wordt: zo kick je af van alsmaar geld uit te willen geven. Experts geven 8 tips: “Herken de koopprik­kels”

We willen weer leuke dingen doen met ons geld: reizen, festivals. Maar achter de schermen moeten we tegenwoordig opletten om rond te komen. Tijd om af te kicken van alsmaar méér willen, zeggen experts Erik Franck en Malaika Brengman. Want dat kan. “Je kan jezelf leren om aan die aankoopimpuls of prestatiedrang te weerstaan.” Ze delen acht tips om om gelukkiger te zijn met minder. “Wéét dat een aankoopimpuls in de praktijk na een kwartiertje overwaait.”

