5 signalen dat je in een burn-out dreigt terecht te komen

New Life PortugalOver mentale gezondheid wordt steeds meer gesproken, en dat is alleen maar toe te juichen. Recent onderzoek wees uit dat 1 op 2 Belgen in de loop van zijn leven te maken krijgt met depressie of burnout. Maar hoe herken je de signalen bij jezelf? Hoe grijp je in voor je bezwijkt onder prestatiedruk?

Een middagdutje helpt niet meer

Krijg je plots last van slapeloze nachten, terwijl je vroeger altijd een zorgeloze slaper was? Een dutje kan deugd doen om de vermoeidheid overdag te bestrijden. Maar wanneer zelfs die dutjes niet meer ongestoord verlopen en je overdag wakker schrikt van een enge droom, is dat een slecht teken. Normaal duurt het 90 minuten om in de REM-fase terecht te komen. Een dutje van 30 minuten is daarom ideaal, want eens je de REM-fase bereikt, wordt het dutje contraproductief. Maar als je een enge droom hebt van zodra je je ogen sluit, dan betekent het dat je brein zo moe is dat het veel sneller naar de REM-fase gaat. Op dat moment weet je: een dutje helpt niet meer om mijn slaaptekort goed te maken.

Je wordt vergeetachtig

Als je zo moe bent dat je dingen begint te vergeten, dan ben je oververmoeid. Je brein concentreert zich zo op prangende mentale uitdagingen dat alle andere dingen irrelevant worden. Dat komt onder meer door het gecompliceerde effect van cortisol op het geheugen. Een overmatige productie van cortisol kan maken dat het brein niet in staat is om nieuwe herinneringen te vormen en op te slaan. Zo wordt het soms ook moeilijker om al bestaande herinneringen op te roepen.

Sporten gaat niet meer

Bij een gezonde dosis stress is sport ideaal om het hoofd leeg te maken, maar wanneer je een burn-out hebt, kan sport ronduit slecht voor je lichaam zijn. Als je echt veel stress hebt, reageert je lichaam namelijk anders op sport. Gematigde lichaamsbeweging kan de productie van cortisol doen stijgen. Soms zelfs in mate dat bijvoorbeeld professionele atletes hun menstruatie niet meer krijgen. Tegelijkertijd daalt het glucoseniveau van gestreste vrouwen, waardoor er minder energie overblijft om te sporten. Voel je dat het lastig wordt om alle ballen in de lucht te houden? Schroef je fitnessroutine wat terug en ga voor yoga, maak een lange wandeling of een ontspannende fietstocht.

Cafeïne werkt niet meer

But first, coffee. Voor velen is een kopje zwart goud de ideale kickstart van de dag. Maar als koffie geen effect meer heeft op je lichaam, ben je oververmoeid. Wanneer je erg uitgeput bent, is het niveau van kalmerende neurotransmitters erg hoog. Deze overstemmen dan het effect van cafeïne. De koffie werkt dus wel, maar je voelt er niets van. Als je meteen na een kopje in slaap kunt vallen, betekent dat dus niet dat je superkrachten hebt, maar wel dat je oververmoeid bent.

Je krijgt last van huidproblemen

Stress zorgt vaak voor de vrijmaking van neuropeptiden en andere natuurlijke chemische stoffen in de huid, want ontstekingen veroorzaakt. Dit kan bij sommigen leiden tot een acne, bij anderen veroorzaakt het rosacea. Het kan ook zijn dat de bloedvaten vernauwen, waardoor de huid op je gezicht en hoofd strak, tintelend en erg gevoelig aanvoelt. Waarschijnlijk heb je de spieren in je gezicht dan al wekenlang opgespannen, waardoor deze moe en pijnlijk zijn. Deze kwaaltjes zouden moeten verdwijnen wanneer je je meer ontspannen voelt.

Heb je het gevoel dat je er alleen niet uit komt? Bij New Life word je professioneel psychologisch begeleid tijdens een verblijf in de ongerepte natuur van Serra da Estrela in Portugal. Met behulp van therapie, wellness, fitness en meditatie krijg je de kans om alles op een rijtje te zetten en jouw bestemming terug te vinden.