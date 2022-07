3 mannen over hun onzekerheden. “Ook wij zijn bezig met ons uiterlijk, maar we komen er minder mee naar buiten”

Wie het nieuwe seizoen van ‘Love Island’ kijkt, kan er niet omheen. De ene spierbundel is nog strakker dan de anderen. Mannen met een gewoon lijf vallen er duidelijk uit de boot. Omdat de bodypositivity-beweging aan mannelijke zijde nog flink achterloopt, praten we met drie Vlamingen over hun zelfbeeld. Wat vinden Glenn (27), Phisanou (34) en Gyan (23) van hun benen, biceps en (bier)buikje? “Je zal nooit een foto vinden van mij in een bloot bovenlichaam. Veel te ongemakkelijk.”

‘Boys, wie van jullie heeft de beste body van allemaal? Dat mogen de dames vandaag kiezen.’ Het is wellicht niet echt een verrassing, maar ook het derde seizoen van ‘Love Island’ heeft wat weg van vleeskeuring. In de laatste aflevering was bijvoorbeeld te zien hoe Jules (zogezegd ‘de bonenstaak’ van de hoop) fitnesslessen krijgt van de andere kerels. En wat later mochten alle mannen plaatsnemen achter een scherm: terwijl ze hun afgetrainde biceps en sixpack opspanden, kregen de vrouwen vrij spel om te voelen wat voor vlees ze in de kuip hebben.

Volledig scherm Flexen voor de camera is vaste kost bij 'Love Island'. © Screenshot Streamz

Het leidt onvermijdelijk tot de vraag: zadelt een realityreeks vol spierbundels en Photoshop-lijven mannen op met onrealistische verwachtingen over hun eigen lichaam? Sociale media, reclame en films lijken trouwens in hetzelfde bedje ziek. En terwijl vrouwen al jaren timmeren aan een bodypositivity-beweging en meer diverse representatie, blijft het stil aan mannelijke zijde.

Jezelf vergelijken met Hollywoodsterren en fitnessboys

“Natuurlijk worden jongens en mannen ook beïnvloed door wat ze zien op tv en in de boekskes”, reageert Glenn (27). “Al die Hollywoodsterren hebben een kathedraal van een lichaam. Dan wil je er ook perfect uitzien. Maar wat vaak niet gezegd wordt, is dat zulke celebs dagelijks worden begeleid door de beste fitnesscoaches. Bovendien heb ik me laten vertellen dat scènes in een bloot bovenlijf maar momentopnames zijn - vlak voor de camera begint te rollen, beginnen ze te trainen zodat al het bloed naar hun spieren stroomt en krijgen ze bodymist op zich gesmeerd. Dat creëert een verkeerd beeld, hé. In werkelijkheid kan je er niet 24 uur op 24 zo uitzien. Door de minste maaltijd die je eet, ben je al een beetje opgeblazen.”

Quote Vroeger was ik wat zwaarder en droeg ik lange en brede T-shirts om mijn buikje te verstoppen. Glenn

“Dat heeft mij lange tijd onzeker gemaakt”, zegt Glenn. “Vroeger was ik wat zwaarder en droeg ik lange en brede T-shirts om mijn bierbuikje te verstoppen. Ook toen ik begon te fitnessen, vergeleek ik mezelf altijd met andere mannen. Er was altijd wel iemand die sterker, sneller of groter was.”

“Pas sinds kort ben ik tevreden over mijn lichaam. Mijn borstkas mag nog wat groter, mijn wasbordje wat harder, maar op mijn armen en rug ben ik fier. Dat heb ik te danken aan het sporten, al moest ik ook een mentale knop omdraaien. Het heeft een tijdje geduurd, maar nu weet ik: het maakt niet uit hoe anderen eruit zien, hoe maakt niet uit wat ze van je denken, zolang je zelf tevreden bent met je lijf. Het is dankzij die mentaliteit dat ik me nu - eindelijk - goed voel in mijn vel.”

Volledig scherm Ook in de fitness kreeg het zelfvertrouwen van Glenn een knauw: "Ik zag altijd iemand die sterker, sneller of groter was." © Rv

Dus ja, ook mannen ervaren meer en meer druk om te voldoen aan heersende schoonheidsidealen. Dat wordt ook bevestigd door studies. Vorig jaar deden Britse wetenschappers nog een onderzoek bij meer dan tweeduizend mannen tussen 16 en 40 jaar. Slechts een kwart was gelukkig met zijn uiterlijk, ongeveer de helft voelde zich niet goed in zijn vel. Bovendien ervaren ze een drempel om erover te praten. 21 procent hield de negatieve gedachten het liefst voor zichzelf.

Pestgedrag bij kinderen

Mannen met een laag zelfbeeld zijn vaak gesloten, meent ook Phisanou (34). “Als tiener was ik erg met mijn gewicht bezig. Ik was niet slank, en werd regelmatig uitgelachen en zelfs gepest omdat ik gezet was. Ik kreeg klappen, mijn armen stonden vaak vol blauwe plekken, en ik kreeg veel lelijke dingen en scheldwoorden naar mijn hoofd geslingerd.”

“Jarenlang heb ik daarover gezwegen tegen mijn vrienden, die niet bij mij op school zaten. De schaamte was groot. Om diezelfde reden zal je nooit een foto vinden van mij in een bloot bovenlichaam: veel te ongemakkelijk.”

Quote Mijn boodschap aan m'n jongere zelve: wees niet te streng voor jezelf. Niemand is perfect, probeer elke dag je lichaam te omarmen zoals het is. Phisanou

De nasleep van die periode zal hij altijd blijven voelen, meent Phisanou, als een rugzak die hij niet van zijn schouders kan halen. “Eind 2019 heb ik de moed verzameld om naar een psycholoog te stappen, om met iemand te praten over mijn complexen. Daar heb ik veel aan gehad. Over mijn benen en biceps voel ik me zelfzekerder. Maar mijn buik? Daar kijk ik nog altijd kritisch naar. Meer zelfs: kijken in de spiegel blijft soms nog confronterend.”

“Door te sporten probeer ik mijn conditie te onderhouden. Twee keer per week ga ik naar de fitness, en zo vaak als ik kan, ga ik lopen. Ik doe ook geregeld mee aan loopwedstrijden; daaraan deelnemen geeft me veel voldoening én laat me fier voelen op mijn lijf”, zegt Phisanou. “Mijn boodschap aan m'n jongere zelve en alle andere jongeren out there: wees niet te streng voor jezelf. Niemand is perfect, probeer elke dag je lichaam te omarmen zoals het is.”

Volledig scherm Phisanou haalt veel voldoening uit loopwedstrijden. © Rv

Kijk in de spiegel en zeg: ‘Jij bent knap’

Twintiger Gyan (23) vindt in principe zijn lichaam goed zoals het is. “Dat is altijd zo geweest”, zegt hij. Maar hij merkt in zijn omgeving wel dat esthetiek erg belangrijk is. “Meisjes zijn veel bezig met hun uiterlijk. Jongens ook, maar ze komen er minder mee naar buiten”, meent hij.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Gyan. © Rv

“Of het nu reclame is voor een zwembroek, een film of een socialemediapost: overal zie je dezelfde types. Groot, gespierd en met een V-shape die in de broek verdwijnt. Ook in mijn omgeving zijn er heel wat kerels die zich eraan spiegelen en onzeker worden over hun lijf. Dat begint door te wegen op hun mentale welzijn, en er zijn zelfs vrienden die vonden dat ze niet gespierd genoeg waren en plots naar de fitness begonnen te gaan.”

“Zelf heb ik me daar nooit iets van aangetrokken”, vertelt Gyan. “Sporten doe ik niet, ik heb het ook niet nodig. Ik besef gewoon dat alles wat je ziet op posters et cetera niet haalbaar is in het echte leven. Het heeft dus ook geen nut om jezelf ermee te vergelijken”, redeneert hij. “Het klinkt misschien gek, maar ik zit echt goed in mijn vel. Mijn armen, benen, buik: ik kan er perfect mee leven.”

“Dat heb ik voor een deel te danken aan mijn warme omgeving. Dankzij mijn ouders heb ik geen grote issues over mijn uiterlijk. Ze hebben me altijd laten voelen dat ik perfect ben zoals ik ben. En van mijn vrienden kreeg ik dezelfde accepterende vibes. Mijn advies voor iemand die worstelt met zijn zelfbeeld? Kijk elke ochtend in de spiegel en zeg tegen jezelf: ‘Damn, ik zie er goed uit’. Als je dat blijft herhalen, ga je dat op den duur wel geloven.”

