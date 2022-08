2 experten delen de do’s-and-don’ts voor een hechte vriendschap: “Pas na 200 uur tijd samen ben je echte vrienden”

Minister Annelies Verlinden en basketbal­ster Ann Wauters over hun verrassen­de vriend­schap: “Ik heb haar vaak nodig om mijn hart te luchten”

Soms vind je een vriendin voor het leven in een onverwacht hoekje. Minister Annelies Verlinden en basketbalster Ann Wauters liepen elkaar tegen het lijf op de luchthaven toen ze allebei terugkwamen van een vakantie in Spanje. Nu, drie jaar later, zijn ze onafscheidelijk. Annelies: “Ik hoop dat we snel weer koffietjes kunnen gaan drinken.” Ann: “Jij bent toch minister? Kan jij dat niet vervroegen dan?” Een basketbalspeelster en een minister over hun verrassende connectie.

20 maart