Vier jongeren vermoorden drie ‘lukrake’ slachtoffers op enkele weken tijd: “Ze hadden zich boven alle wetten gesteld”

“Hij is een pathologi­sche leugenaar”: beluister onze podcast over de camping­moord

In de lente van 2003 verdwijnt Frank Decremer. Volgens zijn beste vriend, Chris Wens, is hij als matroos ingescheept op de lange omvaart. Maar de familie van Frank Decremer gelooft dat niet en doet aangifte bij de lokale politie in Antwerpen. De Kroongetuigen reconstrueert deze intrigerende zaak, die begint als een verdwijning maar al snel evolueert in een moorddossier. De letterlijke verhoren van de dader worden gereconstrueerd. De commissaris die zich vastbeet in het dossier komt aan het woord, samen met gerechtsexperten en nabestaanden van het slachtoffer.

23 februari