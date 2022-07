Versnelde aanwervingen voor 1.200 vacatures in de Belgische gevangenissen

Vader krijgt hartaanval na bezoek aan zoon in Italiaanse gevangenis: “Gestorven uit verdriet om zijn enig kind”

“Kevin viel volgens zijn ouders al 25 kilo af en stond vol uitslag”, klinkt het. De 64-jarige Alex D. was net weer thuis in Mechelen, na zijn eerste bezoek aan z’n 28-jarige zoon in een Italiaanse gevangenis, toen een hartaanval hem fataal werd. Hij was doodsbang dat zijn zoon Kevin uitgeleverd zou worden aan Amerika, waar hij 22 jaar cel riskeert voor het hacken van American Airlines. “Zijn papa kon aan niets anders meer denken en is gestorven van verdriet.”

