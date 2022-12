Staking in gevangenis van Haren: mogelijk gevolgen voor transport verdachten naar proces aanslagen Brussel

De Kroongetuigen De vrouw achter de ‘Lottomoord’: “Zij zal nooit een vorm van empathie kunnen hebben”

Op 13 maart 1996 is er een brand in het huis van Géry Muyle in het West-Vlaamse Ardooie. De brandweer wordt gealarmeerd en vindt het levenloze lichaam van Géry in zijn bed. De conclusie luidt na alle onderzoeken dat het om een ongeval ging, veroorzaakt door roken in bed. Maar na de begrafenis duiken er elementen op die doen uitschijnen dat het ongeval misschien toch een moord zou kunnen zijn, met geld als motief. Géry Muyle had namelijk enkele jaren eerder, samen met zijn vader en zus, de Lotto gewonnen... Het hele verhaal hoor je in deze nieuwe aflevering van de HLN-podcast De Kroongetuigen.

