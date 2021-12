REPORTAGE. Zo beleven gedetineerden kerst in vrouwengevangenis van Brugge: “Je kan alleen maar hopen dat de dag snel voorbijgaat”

Het is een mistroostig grijze kerstdag, en ik ben op weg naar de vrouwengevangenis van Brugge. Ik stel me voor: rumoer, beweging in de gangen, gedetineerden die de kersttafel dekken. Maar Orange Is the New Black blijkt dan toch geen degelijk vooronderzoek. Want in werkelijkheid is het ijzingwekkend stil, loopt er af en toe een cipier door de gang, en van een kerstdis is geen sprake.