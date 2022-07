PODCAST. Vier jongeren vermoorden drie ‘lukrake’ slachtoffers op enkele weken tijd: “Ze hadden zich boven alle wetten gesteld”

Bij negen gedetineer­den werd corona vastge­steld, in totaal nu ook al 49 personeels­le­den besmet

Sinds het uitbreken van de coronapandemie is bij negen gedetineerden in de Belgische gevangenissen een besmetting met COVID-19 vastgesteld. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gezegd in de Kamer. Bij de personeelsleden - zowel bewakend als administratief personeel - zijn al 49 mensen besmet geraakt. De medische afdeling van de gevangenis van Brugge telt 25 bedden. "Ruimschoots voldoende, maar we zijn voorzien op het ergste", aldus Geens.

8 april