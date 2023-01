PODCAST. 'Killer van Brugge' executeerde taxichauffeur voor 365 euro: "Hij is dominant, emotioneel koud en een manipulatieve mooiprater”

De KroongetuigenHet is juni 1999. De politie van Brugge treft het levenloze lichaam van taxichauffeur Roger Vanhaelemeersch aan in een straat in Oostkamp. Het slachtoffer ligt in een autokoffer en het bloed sijpelt eruit. Nog geen twee weken later wordt Fernand Verstappen in zijn garagebox in Brugge kansloos doodgeschoten. Kort daarna komt verdachte Marc Gevaert in het vizier van de speurders. Hij bekent dat hij de twee mannen heeft vermoord voor een buit van nog geen 375 euro. Het psychiatrisch rapport over de roofmoordenaar is dan ook beenhard: “Het heeft geen zin om deze man ooit nog in de samenleving op te nemen, hij is een permanent gevaar”. Beluister de meeslepende aflevering van de bekroonde podcast ‘De Kroongetuigen’ hierboven.