PODCAST. De zaak van de ‘Polderbosmoorden’: “Ik hoorde hoe ze openscheurde. Ik heb het lijk helpen verslepen tot bij de spoorweg”

De KroongetuigenOp 24 juli 1998 wordt Pascale Wauters, een vrouw van 35 met een lichte verstandelijke beperking, als vermist opgegeven. De vrouw is voor het laatst gezien in een café in Hoboken, in het gezelschap van Nick Bertels, Sebastiaan Samyn en Yves Hotome. Twee maanden later verdwijnt ook Yves Hotome. De speurders staan voor een raadsel. Pas zeven jaar later, in 2005, worden de lichamen van Wauters en Hotome gevonden. Bertels en Samyn worden verdacht van de twee moorden en later ook veroordeeld, maar de precieze omstandigheden van de feiten zijn tot op vandaag nog altijd niet helemaal duidelijk. Luister hierboven naar de nieuwe aflevering van de bekroonde HLN-podcast ‘De Kroongetuigen’.