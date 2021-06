Nieuw justitieplan belooft meer geld, maar ook strengere straffen: “Zelfs 15 dagen cel zullen uitgezeten moeten worden”

Of u nu een onverbeterlijke recidivist bent in de politierechtbank, hardnekkig de coronaregels blijft overtreden of een celstraf krijgt voor pakweg vandalisme: de kans dat u in de gevangenis belandt, is héél klein. Zelfs al wordt u veroordeeld tot een effectieve celstraf. Want het is een oud zeer bij justitie dat overtreders die korte straffen krijgen, geen dag de binnenkant van de gevangenis zien - er is simpelweg geen plaats.