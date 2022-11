Meeste gevangenissen zwaar geïmpacteerd door staking van cipiers

TV An, de gevangenis­di­rec­tri­ce uit ‘Ooit vrij’: “Voor de meerder­heid doet opsluiten meer kwaad dan goed”

Het gebouw is uitgeleefd, de cellen overbevolkt, de problemen van de gedetineerden divers. En toch zou directeur An Janssens (45) nergens anders willen werken dan in de gevangenis. Al ruim twintig jaar leidt ze de ‘Begijnenstraat’ in Antwerpen, te zien in ‘Ooit Vrij’ op VIER. “Zelfs toen ik kanker had, kwam ik werken”, zegt ze tegen Dag Allemaal. Al is ze ook niet blind voor de schrijnende problematiek. “Ik denk dat voor de meerderheid van de gedetineerden de gevangenis meer kwaad doet dan goed.”

