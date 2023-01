KIJK. Freddy Horion is één van de langstzittende gevangenen van ons land: “In 1979 ontploft de tijdbom. Dat kost het leven aan zes mensen”

De Keuze van Dany“Een insect in een doosje probeert ook te ontsnappen, waarom zou een mens er dan voor kiezen zijn hele leven in de gevangenis te zitten?”. Freddy Horion (75) krijgt in 1981 levenslang voor de vijfvoudige moord op een Gentse garagehouder en zijn gezin. In 2000 praat Horion met een ploeg van Telefacts over zijn aanvraag tot voorwaardelijke invrijheidstelling. Het zelfverklaarde monster zonder waarde krijgt een stem en zegt veranderd te zijn. 22 jaar na de bewuste reportage zit één van de beruchtste en meest gemediatiseerde moordenaars van ons land nog steeds achter de tralies. Bekijk hierboven de volledige Telefacts-reportage.

Horion noemt zichzelf graag een gevangene van de media. Met zijn dikke snor, zijn lange zwarte haren en zijn donkere zonnebril groeide hij in het Vlaanderen van eind jaren ’70 uit tot hét gezicht van het kwaad. Met dat gezicht moet Vlaanderen het sindsdien ook doen. Sinds Horion in 1981 de doodsstraf kreeg, in de praktijk levenslange dwangarbeid, verscheen hij niet één keer meer voor de lens van een camera. Ook niet als een televisieploeg van Telefacts hem in 2000 opzoekt. Horion is dan 53 en communiceert, mede door het strenge gevangenisreglement in Leuven-Centraal, enkel via telefoon en brief. Hij droomt ervan vervroegd vrij te komen. In de reportage van Telefacts is te zien hoe vrienden en familieleden van de slachtoffers van Horion dat ondenkbaar vinden. In de centrumstraten van Gent worden volop handtekeningen opgehaald tegen de vervroegde vrijlating van Horion. “Eens een psychopaat, altijd psychopaat!”

Volledig scherm Freddy Horion - Jef Vermassen © HLN, VTM

Gruwelijke feiten

Advocaat Jef Vermassen, die Horion destijds verdedigde, zegt na 21 jaar nog altijd niet bekomen te zijn van de gruwelijke feiten die Horion op zijn kerfstok staan heeft. Voor die feiten moeten we terug naar 23 juni 1979. Die dag kloppen Freddy Horion en Roland Feneuille, een oude celgenoot waarmee Horion al enkele maanden optrekt, aan bij garagist Steyaert in Sint-Amandsberg. Horion en Feneulle bedreigen eerst het gezin en laten moeder de vrouw nog eten koken. Ze komen zogezegd een tweedehandsauto kopen. Een paar uren later zijn er vijf doden: twee ouders, twee dochters en een aanstaande schoonzoon. Hun buit: 4.000 frank en een paar spullen.

Tijdbom

Wanneer Horion de feiten bekend aan de onderzoeksrechter omschrijft hij zichzelf als een monster. Dat laatste wijt Horion aan de maatschappij die hem zo boetseerde. Reportagemaker Bart Van Doorne verwijst naar de moeilijke jeugd van Horion. “Horion is een peuter als zijn moeder sterft aan kanker, hij zelf zit met een nek die scheef groeit. Op zijn acht komt hij gehavend uit een aanrijding door een politieauto. Later raakt zijn oog verminkt door steenkoolgruis. Teenager Horion verbergt zijn gebreken achter lang zwart haar en een zonnebril en wordt in Gent ‘de Beatle’ genoemd. Hij groeit uit tot een vechtersbaas. In 1974 krijgt hij 7 jaar voor een gewapende overval op een Gents ziekenfonds. Volgens zijn advocaat compleet onterecht. Horion is getrouwd en vader van twee kinderen, maar zijn vrouw scheidt van hem. Het zorgt voor een nieuwe klik in Freddy’s kop: maatschappij verwoest gezin!” Jef vermassen bevestigt dat aan Telefacts. “Na die eerste veroordeling is de tijdbom aan het groeien gegaan en opgeladen.” Een tijdbom die in 1979 ontploft en uiteindelijk zes mensen het leven kost. Zo pleegde Horion voor de vijfvoudige moord in Sint-Amandsberg ook nog een roofmoord op een winkelierster.

Volledig scherm Freddy Horion © VTM

Media

Zijn duistere uiterlijk, dat recht uit het brein van een Hollywoodscenarist lijkt te komen, helpt Horion niet. De figuur Horion blijkt al decennia een dankbaar thema in de media. In 1999 baseert regisseur Erik Van Looy het hoofdpersonage uit de langspeelfilm Shades op Horion. Elk jaar is er wel een weekblad, krant of reportagemagazine dat de gruwelijke feiten uit 1979 van onder het stof haalt. Horion zou dat liever anders zien. Zeker als hij in 2000 de voorwaardelijke invrijheidstelling een eerste keer aanvraagt. “Van mij is iedereen bang. Als ik zou vrijkomen zouden ze zogezegd niet meer veilig meer zijn, maar van De Bende Van Nijvel, die toch 28 slachtoffers gemaakt heeft, is niemand bang.” Horion wil het liefst van al vergeten worden.

De aanvraag van Horion uit 2000 om voorwaardelijk in vrijheid gesteld te worden draait uit op niks. Er zullen nog tientallen aanvragen volgen. “Een insect in een doosje probeert ook te ontsnappen, waarom zou een mens er dan voor kiezen zijn hele leven vrijwillig in de gevangenis te zitten?”, motiveert Horion. De kans dat hij ooit nog vrijkomt is bijzonder klein. In 2017 spreekt hij de laatste keer met een reportageploeg van Pano. “Ze zeggen dat ik onvoorspelbaar ben. Dat ze het niet zien aankomen bij mij. Ook mijn houding tegenover mijn lange straf is een probleem, omdat ik me centraal stel. Tijdens het proces stonden de slachtoffers centraal. Het is de logica zelf dat het nu na al die jaren om mij gaat. Men kan toch moeilijk een voorwaardelijke vrijlating aanvragen en het over iemand anders hebben, toch?”

Spijt

Horion geeft ook aan spijt te hebben. “Dat zou er nog aan mankeren, het zou erg zijn mocht ik geen spijt hebben. Ik snap dat de familieleden van de slachtoffers me liever niet vrij zien komen, maar helaas werkt de rechtstaat zo niet. Je wordt gestraft met een doel: re-integratie. Als je iemand 38 jaar in de gevangenis laat zitten, geef je toe dat het systeem faalt”, zegt hij in 2017. Aan de journalisten van Telefacts verwoordt hij het als volgt. “Wat voor nut heeft het mij nog langer vast te houden? Wat kan er veranderen door mij nog x-aantal jaren vast te houden? De slachtoffers komen er, hoe spijtig ook, niet door terug. Ik ben tot inkeer gekomen en veranderd. Als ik geen kans krijg, kan ik ook niet bewijzen dat ik destijds niet de ware Freddy was, maar een door wraak en haat gedreven ontspoorde man.”

Volledig scherm Freddy Horion © VTM

Voormalig assisenvoorzitter en oud-onderzoeksrechter Edwin Van Fraechem breekt in 2021 in deze krant een lans voor Freddy Horion. Van Fraechem correspondeert al jaren met de tweede langst zittende gedetineerde van het land. “Freddy is bijna 74 en in zijn teksten herken ik een oude man met veel schuldbesef. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft ooit geoordeeld dat hij de kans moest krijgen om zich terug in de maatschappij te begeven. Alleen, onze instellingen en uitvoeringsrechtbanken houden hem al jaren aan het lijntje, ondanks positieve verslagen van gerenommeerde psychiaters”, aldus Van Fraechem die het woord ‘hallucinant’ zelfs in de mond durft nemen. “Weet je wat ik hallucinant vind? Dat ondanks die vingerwijzing van het Europees Hof het gevangeniswezen niet toestaat dat hij niet eens enkele dagen onder begeleiding naar buiten mag. Andere moordenaars, voormalige leden van de Rote Armee Fraktion (Duitse links-extremistische terreurgroep, red.) en enkele ex-jihadisten genieten volop van hun vrijheid, maar iemand die al meer dan vier decennia geboet heeft, wordt om de verkeerde reden als voorbeeld gesteld. Horion heeft de pech dat de nabestaanden meteen naar de pers stappen wanneer er ook maar een beetje perspectief gloort.”

Dan toch gevangene van de media? Feit is dat ook in 2000 de nieuwe media-aandacht voor de zaak van Freddy Horion niet mag baten. Vandaag 22 jaar, zoveel aanvragen en tientallen krantenartikelen later lijkt Horion nog steeds geen zicht te hebben op vervroegde vrijlating. Zijn kompaan Feneuille overleed in 2013 aan kanker in zijn cel. Hij zat toen 34 jaar vast. Horion is 75 en zit ondertussen 43 jaar vast. Een document op het veel te kleine schrijftafeltje in de cel van Horion, met daarop de datum waarop hij als levenslang gestrafte vrijkomt, vertelt het hele verhaal: 31 december 9999. Om 18 uur.

