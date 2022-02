“Hij is een pathologische leugenaar”: beluister onze podcast over de campingmoord

Ook gevangenen helpen mee: “Wij kunnen en zullen tot zeshonderd mondmas­kers per dag naaien”

In de gevangenis van Oudenaarde beginnen deze ochtend elf gedetineerden, bijna allemaal veroordeeld tot lange gevangenisstraffen, aan hun race tegen de klok. “Wij kunnen en zullen tot zeshonderd mondmaskers per dag naaien.” Het gevangeniswezen bevestigt: “Ook in Brugge, Bergen en Merksplas komen onze gedetineerden in actie.”

17 maart