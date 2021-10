Gevangeniswaakhond: minimumnormen voor isoleercellen vaak niet gerespecteerd

Kortrijk Eerste detentie­huis van ons land komt in Kortrijk, in gewezen rusthuis Lichtendal: “Plaats voor tot 60 kortge­straf­te gedetineer­den”

16 oktober Er komen tegen 2024 vijftien detentiehuizen in ons land. De federale regering maakt daar 92 miljoen euro voor vrij. Het eerste komt in het vroegere rusthuis Lichtendal aan de Sint-Denijseweg op Hoog Kortrijk, en opent uiterlijk tegen februari 2022. Dat bevestigt federaal minister van Justitie en Kortrijkzaan Vincent Van Quickenborne (Open Vld): “We houden op 28 oktober een buurtoverleg, om het concept toe te lichten. Ik wil in Kortrijk tonen dat een detentiehuis werkt. Het is goed dat Kortrijk het voortouw neemt in de strijd tegen straffeloosheid.”