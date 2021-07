Geesteszieken belanden weer vaker in gevangenis

Diksmuide/Roeselare/Houthulst Vluchte­ling (22) geïnter­neerd die minderjari­ge meisjes lastig viel en politie dreigde te onthoofden

22 juli Een 22-jarige Afghaanse vluchteling uit Diksmuide is geïnterneerd na een hele reeks feiten van agressie, weerspannigheid, beschadigingen, diefstal en smaad. De man werd geestesgestoord bevonden door een gerechtspsychiater. Zijn laatste baldadigheid was toen hij in april in Roeselare twee minderjarige meisje lastig viel, een omstaander die wou ingrijpen aanviel en ermee dreigde de politie te onthoofden.