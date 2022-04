Gedetineerden in gevangenis van Hasselt krijgen asielhond met gedragsproblemen: “Die hond leert me weer zelfvertrouwen te krijgen”

Staat riskeert dwangsom­men van 9 miljoen per maand voor overbevol­king: renovatie­wer­ken in gevangenis Sint-Gil­lis van start

Een aannemer is deze week gestart met de renovatie van 360 cellen in de gevangenis van Sint-Gillis. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) verklaard in de Kamercommissie Justitie. De werken, die eind april klaar zouden moeten zijn, moeten ervoor zorgen dat er genoeg plaats is voor het aantal gedetineerden in de gevangenis. De Belgische staat riskeert vanaf 8 maart immers dwangsommen te moeten betalen vanwege de overbevolking in de gevangenis.

