De vrouw achter de ‘Lottomoord’: “Zij zal nooit een vorm van empathie kunnen hebben”

ONZE OPINIE. Gevangenen moeten niet in de watten worden gelegd. Maar het mag waardiger zijn dan eten op het toilet

Een tijdelijk probleem. Zo leek minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) de overbevolking in onze gevangenissen te bestempelen. Een tijdelijk probleem dat nu tijdelijk opgelost wordt door 280 bedden in de gevangenissen bij te plaatsen. Twaalf maanden maximaal. P.S.: het is verlengbaar met zes maanden. P.P.S.: als het moet ook langer. Nu al worden matrassen onder het stapelbed geduwd als de celdeur open moet. Met drie in plaats van twee in een kleine cel. Een cel met maar twee stoelen en één tafel. De derde gedetineerde eet op het toilet.

4 januari