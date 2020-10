Acties in gevangenissen door coronazorgen opgeschort: “Grotendeels akkoord met voorstellen van overheid”

De acties in de gevangenissen worden opgeschort. Dat is woensdag vernomen van vakbondsmannen Alain Blancke van ACV Openbare Diensten en Gino Hoppe van ACOD, na afstemming met de achterban bij de vakbonden. "We gaan grotendeels akkoord met de voorstellen van de overheid", aldus Blancke. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zei woensdagnamiddag in het parlement ook al dat de drie vakbonden akkoord zijn met de voorstellen van de overheid.

ACV Openbare Diensten hield maandag en dinsdag een 48 urenstaking in de gevangenissen. Woensdagochtend om 06.00 uur werd het werk opnieuw hernomen. De staking kwam er omdat de vakbond vond dat er een tekort aan controle was op Covid-19 bij gedetineerden die terugkeren van een verblijf buiten de gevangenis. Ondertussen legde het gevangeniswezen aan de bonden enkele voorstellen voor, waar de vakbond nu dus grotendeels mee akkoord gaat.

Constructief

Blancke geeft aan dat ACV Openbare Diensten zich constructief wil opstellen met het oog op verder overleg. "We rekenen er wel op dat er rekening gehouden zal worden met de opmerkingen die we meegeven", zegt Blancke.

Hoppe geeft aan dat een meerderheid van de personeelsleden in de gevangenissen bereid is om minister Van Quickenborne het voordeel van de twijfel te geven. "Dat de huidige minister wél erkent dat in de actuele omstandigheden er een limiet is aan het fysiek contact dat binnen een gevangenis toegestaan kan worden, kan het geschade vertrouwen hopelijk herstellen", klinkt het bij ACOD. "Het is bijzonder jammer dat het personeel de voorbije maand op verschillende tijdstippen actie heeft moeten voeren, en dat beleidskeuzes uit het verleden intussen geleid hebben tot de lockdown van enkele gevangenissen. Er dienen lessen getrokken te worden", aldus Hoppe.

Test

Wat verandert er nu? Gedetineerden die de gevangenis verlaten in een stelsel van penitentiair verlof of uitgangsvergunning worden getest bij terugkeer, ongeacht of zij symptomen vertonen of contact hebben gehad met een positief geteste persoon. De eerste 24 uur na aankomst zullen ze in isolatie geplaatst worden in afwachting van een advies van de gevangenisarts. Verder zal het ongestoord bezoek voor een maand opgeschort worden, vanaf vrijdag. Penitentiaire verloven zullen zoveel mogelijk in één blok opgenomen worden.

Mondmaskers

Gedetineerden zullen daarnaast ook verplicht worden om een mondmasker te dragen als ze hun cel verlaten en er zal extra aandacht zijn voor de handhaving en het respecteren van de hygiënische voorschriften door gedetineerden en personeelsleden.

Lange termijn

Woordvoerster Kathleen Van De Vijver van het gevangeniswezen meldde eerder nog dat de gevangenissen sinds het begin van de coronapandemie steeds rekening hebben gehouden met de evolutie van de besmettingscijfers in de samenleving en dat de voorgestelde maatregelen daar ook het gevolg van zijn. De vakbonden zullen binnenkort opnieuw samenzitten met het kabinet van de minister van Justitie om over een langetermijnvisie te spreken wat betreft testen, faseren (volledige of gedeeltelijke lockdown) en het toepassen van hygiënemaatregelen.