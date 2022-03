Zware schade aan bijgebouw nadat brand uitbreekt tijdens roofingwerken

De brand ontstond omstreeks 14.45 uur. Aan het gebouw werden werken uitgevoerd om er een gezellige plaats van te maken, maar mogelijk ging het fout bij roofingwerken en kon de isolatie vuur vatten. De brand veroorzaakte een hevige rookontwikkeling, en volgens buurtbewoners was er ook een ontploffing te horen. De brandweer van Ninove, Geraardsbergen en later ook Denderleeuw kwamen ter plaatse om het vuur te blussen. De brand was snel onder controle, maar er was wel nog heel wat werk om te controleren of het vuur volledig geblust was. Gewonden vielen er niet, maar de Hoogstraat was wel een tijdlang afgesloten voor het verkeer.