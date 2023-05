Zorgzame Buurten en Dag van de Buren in Geraardsbergen

Geraards­berg­se matten­taart erkend als Vlaams streekpro­duct: “Met dank aan de drie boerinnen Lynn, Ivana en Anne”

De Geraardsbergse mattentaart én de matten zelf zijn erkend als Vlaams streekproduct. De naam ‘Geraardsbergse mattentaart’ mag alleen nog gebruikt worden als het gebakje daadwerkelijk met vulling uit Geraardsbergen of Lierde is gemaakt. Slechts drie boerinnen zorgen daarvoor. “Alles doen we nog handmatig", zeggen ze over hun ambacht.