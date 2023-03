Zorgcentrum Sint-Vincentius bouwt twee nieuwe leefgroepen

Ondersteunings- en Zorgcentrum Sint-Vincentius is in Viane gestart met de bouw van twee nieuwe leefgroepen. Het project is gericht op zorgvragers die naast hun verstandelijke beperking ook te maken hebben met gedrags- en emotionele stoornissen (GES). De werken zouden eind dit jaar afgerond moeten zijn.

Het woonblok zal bestaan uit twee verdiepingen die samen plaats bieden aan zestien bewoners. Van bij de eerste schetsen is rekening gehouden met de bijzondere zorg die de GES-doelgroep vereist. Vooral een prikkelarme omgeving is daarbij van belang. “We werken in het hele gebouw met gestroomlijnde, plafondhoge kastenwanden en geopende deuren gaan op in het muurvlak”, vertelt Sofie Sevenant van M4-Architecten. “Zo creëren we een rustgevend ruimtebeeld. Dienstruimtes zijn gegroepeerd in een centraal blok waar bewoners geen toegang toe hebben, om overprikkeling door geluid of voedselgeuren te vermijden.”

De veiligheid van bewoners en medewerkers stond in het ontwerpproces centraal, maar er is ook gedacht aan een aangename leefomgeving, verduidelijkt algemeen directeur Ann Taelemans: “De huidige woonblokken aan de straatkant dateren uit de jaren zeventig en voldoen niet meer aan de moderne GES-standaarden. De bewoners die daar verblijven, zullen binnenkort kunnen verhuizen naar een nieuwe thuis in een groen en rustgevend kader. Alle kamers voldoen aan de laatste vereisten op vlak van ruimtelijkheid en sanitair. Vier kamers krijgen een beveiligd privéterras, wat voor deze doelgroep een primeur is. Er komt ook een aparte badkamer voor verwenbaden, massages en therapieën. Een dubbele wand tussen aan elkaar grenzende slaapkamers zorgt ervoor dat onrustige slapers andere bewoners niet uit hun slaap kunnen houden. Maar de grootste verbetering is ongetwijfeld de rustigere omgeving, met directe toegang tot onze grote wandeltuin.”

Karel Verpoest en Jules Slock van bouwonderneming Vandenbussche hebben er vertrouwen in dat ze de beoogde oplevering van eind 2023 zullen halen. “Met de ruwbouwfase zitten we op schema en daarna komen de technieken aan de beurt. Alle verlichting, rolluiken en sanitair zullen aangestuurd worden vanop een centraal bedieningspaneel in de begeleiderspost. Er komt een audiosysteem in twee richtingen en cameratoezicht voor de isolatieruimte, zodat begeleiders overal met bewoners kunnen communiceren en omgekeerd. Voor de toegang tot de verschillende ruimtes installeren we een badge-systeem.”

Als alles volgens plan verloopt, zal het nieuwbouwproject eind dit jaar feestelijk ingehuldigd worden.

Volledig scherm De afgegraven grond wordt gebruikt om het terrein op te hogen voor de aanleg van een nieuwe brandweg en wandelzone. © rv

Volledig scherm Ondersteunings- en Zorgcentrum Sint-Vincentius is in Viane gestart met de bouw van twee nieuwe leefgroepen. Het project is gericht op zorgvragers die naast hun verstandelijke beperking ook te maken hebben met gedrags- en emotionele stoornissen (GES). © rv

