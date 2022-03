Zaakvoerder Beauprez blijft aangehouden, echtgenote vrij onder voorwaarden

Wielrennen Brent Van de Kerkhove opent dit weekend seizoen in Gent-Staden: “Ik ben er helemaal klaar voor”

Dit weekend gaat het Vlaamse wielerseizoen van start op Vlaamse wegen. Hoewel het aantal koersen flink is gedaald in (post?)coronatijden, blijft het aanbod nog altijd ruim. Brent Van de Kerkhove zet dit weekend aan in Gent-Staden. Het is meteen de aanzet tot een goed gevulde veertiendaagse.

