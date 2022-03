Wordt Geraardsbergen nieuwe thuis van legerkazerne? “Mogelijk tot 1.000 nieuwe arbeidsplaatsen”

Defensie wil via het bouwen van nieuwe kazernes, de zogenaamde ‘kwartieren van de toekomst’, een verbeterd, slagvaardig leger uitbouwen. Deze kwartieren worden midden in de maatschappij ingeplant, op plaatsen waar er een verregaande samenwerking mogelijk is met het onderwijs, de industrie en de maatschappij. Personeelsleden werken er dichter bij huis en werken nauw samen met de burgerwereld.

De kwartieren van de toekomst worden gebouwd in regio’s waar momenteel een gebrek is aan kazernes, namelijk Henegouwen en Oost-Vlaanderen. In Henegouwen viel de keuze van gaststad op Charleroi. Voor Oost-Vlaanderen diende Geraardsbergen alvast haar kandidatuur in. “Het kwartier van de toekomst is een semi-open kazerne, waarbij militaire activiteiten gecombineerd worden met bijvoorbeeld catering-, sport-, zorg- of opleidingsfaciliteiten”, zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld). “Het biedt een enorme boost aan onze lokale tewerkstelling. Defensie werft meer dan duizend nieuwe arbeidskrachten aan, gaande van soldaten en para-commando’s, over informatici en logistieke medewerkers tot artsen en verpleegsters. Bovendien zal er ook een belangrijke indirecte tewerkstelling zijn in de bouwsector, de horeca, het toerisme…”

De regio rond Geraardsbergen kent een lage jobratio. “Minder dan de helft van de actieve bevolking kan aan de slag in de eigen streek. Het aantal werkzoekenden ligt hoger dan het Oost-Vlaams gemiddelde. Gecombineerd met de positieve bevolkingsgroei heeft onze regio een sterk potentieel om nieuwe krachten voor het kwartier te werven. De VDAB verleent haar steun aan de kandidatuur van Geraardsbergen. Zij zal de wervings- en opleidingsnoden van het kwartier matchen met de arbeidskrachten die in de regio aanwezig zijn. Ook het GO! Atheneum wil mee haar schouders onder dit project zetten. Met haar opleidingen ‘Defensie en Veiligheid’ en ‘Integrale Veiligheid’ bereidt ze jongeren perfect voor op een loopbaan bij Defensie.”

Locatie in Schendelbeke

Wat de locatie betreft werd de omgeving van Schendelbeke als zoekzone gedefinieerd, gezien de aanwezigheid van een station in combinatie met de aanwezigheid van beschikbare terreinen. Er wordt gemikt op twee blokken van in totaal minimum 50 ha aansluitend op de Aalstsesteenweg en op 5 km van het stadscentrum van Geraardsbergen. “Deze site is zowel gemakkelijk bereikbaar met de trein (op wandelafstand van het station), de auto als met de fiets. Dat is belangrijk om een optimale woon-werkmobiliteit te kunnen creëren dicht bij huis. Kijken we naar het wegennetwerk, dan voorzien we geen grote problemen aangezien militaire voertuigen een minder grote tot gelijke impact hebben op het wegennetwerk dan burgerlijke voertuigen.”

Bovendien is er in de buurt een ruim aanbod aan dienstverlenende bedrijven, onderwijs, sport, recreatie, handel, horeca en zorg. “Naast de nabijheid van heel wat voorzieningen, heeft de locatie ook nog andere troeven. Er is geen bebouwing waardoor we geen woningen moet verwerven en er komt geen druk te liggen op natuurgebieden”, zegt burgemeester De Padt die een belangrijke rol wil toebedelen aan de dorpsraden en de landbouw- en natuurverenigingen.

Boost voor de stad en regio

“De indiening van de Geraardsbergse kandidatuur voor het kwartier van de toekomst kadert in een grotere ambitie om de socio-economische positie van de stad te versterken. We zijn er alvast van overtuigd dat het een positieve dynamiek zal brengen op het vlak van welvaart en tewerkstelling voor Geraardsbergen én de wijde regio”, besluit burgemeester De Padt.

De doorlooptijd voor de realisatie van het project bedraagt vier à vijf jaar. De beslissing van de ministerraad zal wellicht eind april genomen worden.