Windparkontwikkelaar zet werf open

Het windpark zal bestaan uit één windturbine met een mast van 125 meter en wieken van 75 meter lang. Op de werf wordt alles voorbereid om de windturbine op te bouwen. De Open Werf is ideaal gepland, want alle grote onderdelen zijn aanwezig op de werf. De wieken, de torenonderdelen en een grote kraan zullen van nabij te bezichtigen zijn. Medewerkers van Storm zijn aanwezig om alle vragen over windenergie en de werf te beantwoorden. De Storm-windturbine in Geraardsbergen heeft een elektrisch vermogen van 4,2 MW. Het windpark is goed voor een jaarlijkse productie van 12.464 MWh aan groene stroom, het equivalent van het jaarverbruik van 3.500 gezinnen. Het windpark zal tegen het einde van de zomer operationeel zijn. De werfingang is toegankelijk via de Gentsestraat, in het verlengde van de Jonkersstraat. Wie met de fiets komt, kan gebruik maken van de gratis fietsenstalling aan de werfingang. Wie met de auto komt, kan parkeren op wandelafstand van de werf.