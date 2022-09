Willemsfonds Geraardsbergen brengt Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht en Dean samen

Wielrennen WK juniores Xaydee Van Sinaey begint dinsdag aan WK in Australië: “Top twintig is eerste doel”

Dinsdag begint Xaydee Van Sinaey aan het eerste deel van haar wereldkampioenschap in Australië. In de straten van Wollongong neemt ze dan de tijdrit bij de juniores voor haar rekening. De Geraardsbergse hardrijdster is een talent dat haar eerste internationale ervaringen mag opdoen. Dat neemt niet weg dat een bemoedigend resultaat zeker mogelijk is.

18 september