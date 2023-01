Willemfonds en muziekkapel geven cheque van 4.000 euro aan Geraardsbergse GO!-scholen

Galmaarden Honderd kinderen riepen opnieuw Gosjdieël op oudejaars­dag dankzij ErGoed: “Help mee oude gebruiken uit onze gemeente te bewaren”

Gosjdieël roepen op oudejaarsdag: het is een eeuwenoud gebruik uit Zuidwest-Pajottenland. Althans toch opnieuw enkele jaren dankzij de lokale erfgoedvereniging ErGoed Galmaarden-Tollembeek-Vollezele, die de traditie nieuw leven hebben ingeblazen. Maar waar ligt de oorsprong van die traditie precies - en vooral - wat houdt het in? We graven alvast even dieper in de Pajotse geschiedenis...

3 januari