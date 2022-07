Werner De Nooze stapte in twee maanden te voet naar Compostella nadat hij ziekte overwon: “Vertrokken op Oudenberg als eerbetoon aan mijn vader”

Werner vertrok op 1 mei vanaf de kapel op bedevaart naar Santiago de Compostella, waar hij op 1 juli aankwam. Dat was sneller dan hij had verwacht. “Ik dacht dat de tocht drie maanden zou duren, maar toen ik Parijs voorbij was, merkte ik dat ik een weekje voorlag op schema en het ging alsmaar vlotter. Ik heb een maand gewonnen uit koppigheid vanuit de gedachte ‘ik moet doorgaan’. Wat ook heeft meegespeeld, is dat het niet gemakkelijk was om een slaapplek te vinden en daarom bleef ik verder stappen. Ik had me voorgenomen om 25 à 30 km per dag te stappen, maar het zijn er 35 à 40 km per dag geworden. Op een ‘rustdag’ stapte ik nog 25 km.” Toch ging het soms ook minder goed. “Ik heb een paar keer aan opgeven gedacht, maar ben blijven doorgaan. Ik heb in totaal ongeveer 2.340 km gestapt.”