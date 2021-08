Werd bewoner onterecht beschoten in arm na home-invasion ? Daders vergisten zich mogelijk van woning

De inval in de woning gebeurde gisterenavond tussen 21 uur en 22 uur. Met hoeveel de daders waren, is onduidelijk. Wat wel geweten is, is dat ze gewapend waren en bij het binnenkomen meteen een schot losten dat in de arm van de bewoner terechtkwam. Of de daders het effectief gemunt hadden op de bewoner van het huis is niet duidelijk, want na het schot in zijn arm gingen ze meteen op de vlucht zonder dat er iets werd buitgemaakt. Mogelijks moesten ze ergens anders in de buurt zijn en vergisten ze zich van woning.