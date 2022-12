Weesgedichten zoeken ook in Geraardsbergen een raam

De Poëzieweek loopt in 2023 van 26 januari tot 1 februari. Daarbij gaan honderden zogenaamde weesgedichten op zoek naar een adoptieraam. “De bewoners kunnen zelf hun gedicht kiezen op https://weesgedichten.be/. Er is keuze uit tientallen gedichten van bekende en nog te ontdekken Nederlandstalige en buitenlandse dichters. Bedoeling van de actie is om de straten van Geraardsbergen tijdens de poëzieweek van 26 januari tot 1 februari om te toveren in een bewandelbare poëziebundel. In totaal nemen zo’n 60 gemeenten in Vlaanderen aan de actie deel", laat de Geraardsbergse bibliothecaris Paul De Taeye weten.