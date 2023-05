WEER. Vanochtend kans op zo goed als helder weer in Geraardsbergen

Oud-burgemees­ter Wilfried Tortelboom (89) overleden

In het woonzorgcentrum Sint-Franciscustehuis in Opbrakel is zaterdagavond oud-burgemeester Wilfried Tortelboom (89) overleden. Hij was de sterkste man die de socialistische partij in Brakel ooit gekend heeft”, zegt huidig fractieleider Hedwin De Clercq.