WEER. Vanochtend helder weer in Geraardsbergen

MIJN STAD. Olivier Bisback (49) over zijn Aalst: “Bij de lokale bioscoop­uit­ba­ters voel je de liefde voor film nog”

Olivier Bisback (49) is een levende legende. Op zijn 12 jaar botste de jonge Bisback bij de lokale videotheek op de filmcassette van ‘Way of the Dragon’ met Bruce Lee en het zou zijn leven voor altijd veranderen. Stunts coördineren, acteren, regisseren, hij doet het met de allergrootste namen uit het filmwereldje. Naast zijn passie voor film en Oosterse filosofie houdt Bisback ook erg veel van Aalst.