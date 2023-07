WEER. Kans op gedeeltelijk bewolkt weer in Geraardsbergen vanochtend

Huizen te koop Een huis kost nu gemiddeld 358.271 euro. Woonexpert tipt in elke provincie een pareltje voor deze prijs

Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar nam de woningprijs in Vlaanderen nog lichtjes toe (+3%) en steeg die tot een gemiddelde van 358.271 euro. Maar wie goed zoekt, geduldig uitkijkt en snel toehapt als er zich een kans aanbiedt, kan best wel veel waar voor dat geld krijgen. Onze woonexpert Bjorn Cocquyt tipt in elke Vlaamse provincie een pareltje dat te koop staat aan deze gemiddelde prijs.