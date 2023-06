WEER. Helder weer in Geraardsbergen vanochtend

Schepen van Burgerlij­ke Stand zit vast in lift: burgemees­ter opgetrom­meld om huwelijks­plech­tig­heid te voltrekken

De eerste huwelijksplechtigheid zaterdag in het stadhuis van Geraardsbergen verliep nog goed, maar bij de tweede plechtigheid even later kwam schepen Stephan De Prez (Open Vld) niet opdagen. Hij zat immers vast in de lift.