Week van de Geestelijke Gezondheid in Geraardsbergen

“Geestelijke gezondheid is een thema waar we als stad op inzetten. De twee psychologen in dienst zijn hier maar één voorbeeld van. We willen het thema ook meer bespreekbaar maken en doen dit door het organiseren van de week van geestelijke gezondheid. We doen dit nu voor de tiende keer. We hebben gekozen om verschillende facetten zoals psychose en dementie uit te lichten. Daarnaast zal er ook worden ingezet op jongeren”, zegt schepen van Sociale Zaken en Welzijn David Larmuseau (CD&V).