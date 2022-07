Waterpret in De Gavers deze zomervakantie? Provincie raadt aan tickets vooraf en online te kopen

Zo raadt ze bezoekers aan om tickets online en vooraf te kopen. Zoals in de meeste domeinen kan je in De Gavers gratis binnen en betaal je voor de strandzone of het zwembad. De ticketverkoop voor warme dagen gaat snel, dus wordt aangeraden om er op tijd bij te zijn. Zo vermijden bezoekers dat ze zich nodeloos verplaatsen of staan aan te schuiven in de hitte. Mensen die toch nog de dag zelf zonder ticket willen vertrekken, maken kans om voor een gesloten kassa te staan.

Er is een afgebakende strand- en zwemzone in De Gavers, waar redders een oogje in het zeil houden. Wie liever geen zand tussen de tenen heeft, kan terecht in het zwembad met buitenbad. Voor beide koop je je tickets best vooraf online, want het aantal plaatsen is beperkt. Nog meer waterplezier beleef je op De Gaverplas met een heel scala aan watersportmogelijkheden: pedalo, gezinspedalo, kajak, chiliboot, roeiboot, canadese kano, red shark bike of surfen. In De Gavers zijn er gratis verdwaalbandjes voor kinderen te verkrijgen. Bezoekers kunnen ze afhalen aan de kassa of het onthaal en er de naam en het telefoonnummer van een begeleidende volwassene op noteren.