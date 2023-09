Was rusthuis te duur? Onderzoek naar verdacht overlijden van bejaarde vrouw in Geraardsbergen

Het overlijden van de vrouw dateert van begin deze week. “Op een nacht stonden hier plots vier politievoertuigen in de straat. Ook het afstappingsteam van het parket is ter plaatse geweest voor sporenonderzoek. En de politie is overal gaan aanbellen voor een buurtonderzoek", vernemen we in de buurt van de Steenstraat waar het slachtoffer woonde met haar dochter. Volgens omwonenden had de dochter haar moeder al een hele tijd opgesloten in een kamer op de bovenverdieping omdat een rusthuis te duur was. De vrouw kwam ook al een hele tijd niet meer buiten. Heel schrijnend allemaal", klinkt het nog.