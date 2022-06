VVW Den Bleek start met kajakverhuur op de Dender

“Het is een initiatief wat al een tijdje in de schuif lag, maar onder meer door Corona moesten we het telkens uitstellen. Dit jaar sprongen de lichten op groen en werd alles opgestart. De boten zijn er nu, we hebben mensen voor de uitbating en de zonnige dagen zijn besteld. Klaar om er stevig in te vliegen. Of in te varen", knipoogt een trotse voorzitter Jeroen Durez.

Oude prenten

Deze locatie sluit ook aan op een stukje Geraardsbergse geschiedenis. Ooit had roeiclub Triton hier zijn thuishaven; een club gesticht tijdens WOII die onder meer uitstapjes deed naar Idegem waar afgesloten werd in één van de talrijke cafétjes daar. Een sportieve uitlaatklep tijdens en na de ontberingen van de oorlog. Via oude prenten wordt de link met het verleden in de schijnwerper gezet.

Unieke ligging

“Waterrecreatie zit duidelijk in de lift. En uit vele contacten met mensen van binnen en buiten onze club konden we opmaken dat de vraag hiernaar groot is. Onze unieke ligging met eigen steiger aan de Dender maakt dit de ideale locatie voor dit initiatief”, ondervoorzitter Dina D’Haeseleer aan. Boten huren kan in de maanden mei, juni en september in het weekend en op feestdagen – of na afspraak. In de maanden juli en augustus iedere dag. Alle info is te vinden op op www.kajakgeraardsbergen.be.

