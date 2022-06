Vrouw (18) probeert nog snel sporen over te steken en sterft onder sneltrein in Schendelbeke

Het treinongeval gebeurde donderdagochtend omstreeks 6.45 uur aan de spooroverweg van het station in Schendelbeke. Het slachtoffer is een 18-jarige vrouw uit de buurt die nog snel de sporen wilde oversteken en de aankomende sneltrein niet zag aankomen. Ze was op weg naar school om een examen af te leggen. De trein waardoor de vrouw is aangereden was een directe sneltrein richting Geraardsbergen die een snelheid van 120 km per uur haalde. Op de trein zaten zes personen. Zij werden na het ongeval per bus naar hun eindbestemming gebracht. Burgemeester Guido De Padt kwam ter plaatse om de hulpdiensten en het treinpersoneel een hart onder de riem te steken. Door het ongeval waren de overwegen in Idegem en in Schendelbeke gesloten. Volgens buurtbewoners gebeurt het wel vaker dat er iemand de spoorwegen nog oversteekt terwijl de slagbomen al naar beneden zijn.