Vrijwillig burgerinitiatief voor gezonde landbouw van producent naar consument in priorij van Hunnegem

Wielrennen Xaydee Van Sinaey twee keer op het hoogste podium: “Start van het seizoen verloopt helemaal naar wens”

Het ene weekend is het andere niet. Xaydee Van Sinaey beleefde enkele fantastische dagen. Eerste werd ze in Sint-Lievens-Esse provinciaal kampioen bij de juniores in het tijdrijden. Nauwelijks drie dagen later stond de Schendelbeekse alweer op het hoogste podium. In Beernem won ze met veel overmacht. Daar ging het om een gravelrace.

10 april